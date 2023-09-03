Він також назвав стратегічною помилкою залежність країни від Росії в сфері безпеки.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Росію у невиконанні зобов'язань щодо забезпечення безпеки населення Карабаху. Як повідомляє DW, про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Згідно з домовленостями Вірменії, Азербайджану та Росії, укладеними після закінчення бойових дій у 2020 році, російські миротворці мають контролювати Лачинський коридор, але, за словами Пашиняна, цього не відбувається. "Чому? Причин може бути дві: або РФ не може, або не хоче зберігати контроль над Лачинським коридором. І те, і інше, на наш погляд, є проблематичним", - сказав він.

За словами Пашиняна, РФ звинувачує західні країни в тому, що вони підштовхують уряд Вірменії "до вжиття заходів, спрямованих на витіснення Росії" з регіону, однак насправді "Росія сама йде з регіону".

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Пашинян додав, що "є процеси", які наводять на думку, що "одного разу ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає".

Він також назвав стратегічною помилкою залежність країни від Росії в сфері безпеки.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999 відсотка була пов'язана з Росією, зокрема й у логіці придбання зброї та боєприпасів. Однак сьогодні, в ситуації, коли Росія сама потребує зброї, озброєння та боєприпасів, зрозуміло, що навіть за бажання РФ не змогла б забезпечити потреби безпеки Вірменії. Тобто цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежати чи бути прив'язаним лише до одного місця саме собою є стратегічною помилкою".

Російські "миротворці" в Карабаху

У липні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що до 2025 року російські миротворці покинуть Карабах.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 20322 році повідомлялося, що РФ перекидає частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.

Раніше Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. Крім того, Вірменія висловилася про намір відкрити регіональні комунікації в рамках суверенітету країн.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії. Він також зазначив, що можливість виходу на мирну угоду Баку і Єревану є, "тим більше, що Вірменія офіційно визнала Карабах частиною Азербайджану".

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