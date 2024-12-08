Повідомляється про ураження 75 цілей.

У неділю, 8 грудня, американські війська завдали десятки високоточних авіаційних ударів по таборах ІДІЛ у центральній Сирії.

Як йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки, атаки здійснювалися в рамках місії з розгрому ІДІЛ, щоб запобігти проведенню терористичним угрупованням зовнішніх операцій та не допустити спроб скористатися військовою ситуацією в країні.

Американські військові вдарили по 75 цілях, застосувавши різні засоби Військово-повітряних сил, в тому числі бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10. "Наразі триває оцінка бойових втрат, і немає жодних ознак жертв серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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Падіння режиму Асада

Наадаємо, на початку листопада сирійські опозиційні сили пішли у наступ на урядові війська. Їм вдалося швидко просунутися вперед та взяти під контроль велику кількість населених пунктів.

Цього ранку повстанці увійшли в Дамаск, вони повідомили про повалення режиму Башара Асада.

Американський президент Джо Байден заявив, що Штати співпрацюватимуть як з партнерами, так і з сирійською опозицією, щоб забезпечити спокійний перехід влади. Також він повідомив, що місія проти ІДІЛ не завершується.

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