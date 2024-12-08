Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на падіння режиму Асада в Сирії.

Під час виступу у залі Рузвельта американський лідер назвав це фундаментальним актом справедливості для сирійського народу, однак й моментом ризику та невизначеності, передає CNN:

"Нарешті режим Асада впав. Цей режим знущався, катував і вбив буквально сотні тисяч невинних сирійців. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни".

Байден заявив, що США працюватимуть з партнерами та зацікавленими сторонами в Сирії, а також з усіма сирійськими групами, щоб забезпечити перехід до незалежної, суверенної Сирії з новою конституцією та урядом.

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"Ми підтримаємо сусідів Сирії, включаючи Йорданію, Ліван, Ірак та Ізраїль, якщо будь-яка загроза виникне з боку Сирії протягом цього перехідного періоду. США допоможуть забезпечити стабільність на сході Сирії, захищаючи персонал від будь-яких загроз, і наша місія проти ІДІЛ буде продовжуватися", - додав він.

Також американський президент додав, що Башара Асада необхідно притягнути до відповідальності: "Ми не знаємо точно, де він перебуває, але є інформація, що він у Москві", - зазначив Байден.

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