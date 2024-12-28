У Фінляндії і НАТО розглядають подію з пошкодженням кабелів, як "можливий саботаж".

У НАТО заявили, що посилять свою військову присутність у Балтійському морі після того, як між Естонією та Фінляндією було перерізано підводні лінії електропередач й інтернет-кабелі, пише Sky News.

Зокрема генеральний секретар альянсу Марк Рютте наголосив, що говорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом про "можливий саботаж".

"НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", - додав він.

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Водночас оператори мережі кажуть, що відключення лінії Estlink 2 потужністю 658 мегаватів (МВт) почалося опівдні 25 грудня, внаслідок чого залишилася лише лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт, що з'єднує Фінляндію та Естонію.

У Fingrid зазначили, що Estlink 2 може не працювати протягом "декількох місяців".

У Sky News нагадали, що з початку повномасштабної війни РФ проти України відбулося чимало перебоїв у роботі силових кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів. У Кремлі зазначили, що така подія їх мало турбує та заперечили свою причетність до таких інцидентів у минулому.

Відомо, що вже 26 грудня Фінляндія захопила судно Eagle S, що перевозило російську нафту, за підозрою у виході з ладу підводного силового кабелю Estlink 2 і пошкодженні волоконно-оптичних ліній.

"Передбачається, що нафтовий танкер Eagle S належить до так званого тіньового флоту старіючих танкерів, які намагаються обійти санкції проти Росії. Екіпаж берегової охорони піднявся на борт судна, зареєстрованого на Островах Кука, і відправив його у фінські води", - нагадали у виданні.

Відомо, що нафтовий танкер Eagle S перетнув електричний кабель Estlink 2 о 10:26 ранку 25 грудня, що підтвердив огляд даних відстеження суден компанії MarineTraffic, який провело видання Reuters. Це був той самий час, коли, як наголосили у компанії Fingrid, сталося відключення електроенергії.

Інцидент у Балтійському морі - що відомо

Як писав УНІАН, Естонія відправила кораблі для охорони підводних кабелів після того, як Фінляндія захопила танковий танкер, який підозрюють у пошкодженні якорем п'яти кабелів. Військовий корабель Raju розгорнули 27 грудня для охорони 105-кілометрової підводної лінії, яка з'єднує електроенергетичні системи країн Балтії та Північної Європи через Балтійське море.

Пізніше стало відомо, що затриманий фінами російський танкер мав на борту шпигунське обладнання. Його було доставлено на корабель у величезних ящиках разом із "багатьма ноутбуками", які мали клавіатури для турецької та російської мов.

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