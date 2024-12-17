Кількість прикордонних провокацій зростає, а Путін публічно зазіхає на прикордонні міста Естонії.

Доки російська армія намагається знищити Україну, на кордоні з Естонією росіяни намагаються показати, що країни Балтії під прицілом і можуть бути наступними. Про це пише The Telegraph.

Видання наводить випадок, який стався кілька місяців тому на російсько-естонському кордоні. Росіяни демонстративно підняли в небо дирижабль. Після певної розгубленості естонці вирішили ніяк не реагувати. Тож наступного дня росіяни пішли на ескалацію і намалювали на дирижаблі свою напівсвастику – літеру Z, яка символізує криваву агресію проти України.

Генеральний директор поліції Естонії Егерт Белічев каже, що дрібні провокації такого штибу росіяни влаштовують майже щотижня. "Це навмисно зробили видимим для всіх, щоб сказати: "Ми стежимо за вами", – переконаний Белічев.

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За словами естонських прикордонників, напруга на кордоні з РФ різко зросла в останні місяці. Росіяни стали значно частіше вдаватися до акцій протесту проти Заходу, спроб контрабанди запчастин до зброї, глушіння GPS-сигналів, направлення хвиль мігрантів з Азії через кордон та зловісних витівок з літальними апаратами на кшталт того, про який згадувалося вище.

"Два роки тому у нас було 18 прикордонних інцидентів, а цього року — 96. Ми бачимо постійні спроби дестабілізувати ситуацію", — сказав пан Бєлічев.

У 2022 році Володимир Путін відверто заявив, що хотів би повернути під контроль Москви 50-тисячне естонське місто Нарва, яке стоїть біля самого кордону. Тож естонці небезпідставно сприймають дії росіян як небезпечні провокації.

Сьогодні мостовий перехід через прикордонну річку Нарва з естонського боку захищений бетонними пірамідками, які прозвали "зубами дракона". Поїздки громадян між двома країнами суворо обмежені, Естонія наполегливо рекомендує своїм громадянам уникати всіх поїздок до Росії через пункт пропуску в Нарві.

Сьогодні естонці живуть із постійною думкою про те, що вони можуть стати наступною жертвою російського реваншизму.

"Ми постійно думаємо про це, наш прем’єр-міністр сказав, що якщо Україна переможе, ми в безпеці, а якщо ні, то у нас великі проблеми. Це моторошна думка", — сказала журналістам 25-річна юристка Анетт.

Гібридна агресія Росії проти Європи

Як писав УНІАН, у 2024 році в Європі сталося близько пів тисячі підозрілих інцидентів, частина з яких може бути пов'язана з РФ. За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, росіяни вдаються до різних диверсійних гібридних атак, шпигунства та операцій впливу.

Однак проблема полягає в тому, що в НАТО не знають як реагувати на російські гібридні атаки, аби не залишити їх без відповіді, але й не спровокувати повномасштабний конфлікт. За словами експертів, часто проблемою є відсутність прямих доказів причетності Росії до конкретного інциденту, навіть якщо це є очевидним.

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