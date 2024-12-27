Також в Естонії закликали НАТО посилити захист підводної інраструктури в регіоні.

Естонія відправила корабель ВМС країни для патрулювання підводної лінії електропередач на наступний день після того, як Фінляндія захопила нафтовий танкер, який підозрюють у пошкодженні якорем п'яти кабелів, що стало третім таким інцидентом приблизно за рік, пише Bloomberg.

Відомо, що військовий корабель Raju розгорнули 27 грудня для охорони 105-кілометрової підводної лінії, яка з'єднує електроенергетичні системи країн Балтії та Північної Європи через Балтійське море, після того, як EstLink 2 було пошкоджено кораблем.

"Наше завдання - негайно надіслати чіткий сигнал, що ми готові захистити зв'язок між Естонією і Фінляндією за допомогою військових ресурсів", - зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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Корабель було направлено після того, як уряди Фінляндії та Естонії повідомили, що захоплений нафтовий танкер Eagle S був частиною тіньового флоту Росії та загрожував критичній інфраструктурі у Балтійському морі.

"Коли три таких інциденти відбуваються протягом приблизно одного року, ми повинні зробити висновок, що всі вони не можуть бути збігом або випадковістю", - наголосив журналістам президент Фінляндії Александр Стубб.

У заяві фінської поліції додали, що розслідування морського дна навколо EstLink2 почнеться вже 27 грудня, яке буде прямувати до місця події.

"Зонд на борту Eagle S продовжує роботу, влада опитує членів екіпажу і збирає матеріали. Окремо берегова охорона Швеції заявила, що посилює морське спостереження за постраждалим регіоном", - підкреслили у Bloomberg.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не став коментувати рішення про затримання судна, адже "це не входить до компетенції адміністрації президента".

Водночас прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхаль закликала НАТО і союзників країни розташувати військові кораблі для захисту підводної інфраструктури в регіоні.

За словами чиновника, який говорив з Bloomberg на умовах анонімності, Альянс зберігає уважність та надає подальшу підтримку, серед якої посилення своєї військової присутності в Балтійському морі.

Своєю чергою в Естонії зазначили, що постачанню електроенергії в балтійську країну нічого не загрожує.

"Ми повинні продовжувати пильно працювати разом, щоб гарантувати, що наша критична інфраструктура не буде пошкоджена сторонніми особами. Ще занадто рано робити висновки про те, чому це сталося, але ми знаємо, хто це зробив", - додав Стубб.

Ситуація в Естонії - останні новини

Раніше президент Естонії Алар Каріс розповів, чи чекають в країні на війну на своїй території. За його словами, Естонія має зробити все, "щоб ніхто сюди не прийшов і щоб навіть думки про це не виникло".

Водночас видання The Telegraph писало, що Росія показує Естонії, що та може стати наступною після війни в Україні. Зокрема журналісти навели випадок, коли росіяни демонстративно підняли в небо дирижабль на російсько-естонському кордоні.

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