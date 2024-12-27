Однак це було влітку. Чи перебувало таке обладнання на борту судна цього разу - не відомо.

Танкер Eagle S з російського "тіньового флоту", затриманий береговою охороною Фінляндії, влітку мав на борту спеціальне обладнання, яке перетворювало його на "шпигунський корабель". Про це повідомляє видання Lloyd's List із посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання, який сім місяців тому надавав комерційні морські послуги цьому судну, розповів, що принаймні влітку на борту Eagle S знаходилося високотехнологічне обладнання, яке було "ненормальним для торговельного судна". При цьому воно споживало так багато електроенергії від корабельного генератора, що це призводило до періодичних блекаутів на танкері.

Джерела стверджують, що аналогічне шпигунське обладнання було встановлено також і на іншому танкері російського тіньового флоту – на Swiftsea Rider.

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Обидва танкери через складну систему компаній-прокладок і посередників були придбані росіянами у 2022-23 роках для обходу нафтових санкцій. Причому обидва судна перебувають в оренді компанії Eiger Shipping, яка є транспортним підрозділом російського нафтотрейдера Litasco.

На підтвердження своїх слів співрозмовник надав виданню документи, зокрема звіт про перевірку технічного стану суден. Видання визнало документи справжніми, хоча й не розкрило, хто саме є його джерелом для цієї інформації.

На той момент, коли із судном працював співрозмовник, на борту Eagle S окрім шпигунського обладнання перебувала "​​неуповноважена особа, яка не була моряком". Саме ж обладнання було доставлено на корабель у величезних ящиках разом із "багатьма ноутбуками", які мали клавіатури для турецької та російської мов.

За словами джерела, обладнання було встановлено на корабельному містку – найвищому місці на кораблі. Передавальні та приймальні пристрої були використані для запису всіх радіочастот, а після прибуття судна в Росію, вони були вивантажені для аналізу і більше на танкер їх начебто не повертали.

"Вони стежили за всіма кораблями та літаками Військово-морських сил НАТО. Ним керували російські, турецькі, індійські радисти", — повідомив співрозмовник видання.

За словами джерела, Eagle S також скинув "пристрої сенсорного типу" в Ла-Манш під час проходження між берегами Англії і Франції.

Екіпаж Eagle S мав знати про його шпигунську місію, "оскільки це не можливо було приховати", але їм "погрожували їхнім життям, тому всі мовчали", зазначило джерело.

Пошкодження кабелів в Балтійському морі

Як писав УНІАН, 25 грудня вийшла з ладу важлива лінія електропередачі між Фінляндією та Естонією, яка проходить дном Фінської затоки у Балтійському морі. На той момент передача електроенергії становила 658 МВт.

У пошкодженні кабелю запідозрили танкер російського тіньового флоту, який проходив там саме в момент аварії і підозріло скинув швидкість. У той же день фінська берегова охорона затримала танкер.

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