Байден зазначив, що історія довела важливість того, щоб США не залишалися осторонь під час конфліктів в Європі.

Президент РФ Володимир Путін розраховував розколоти НАТО своїм повномасштабним вторгненням в Україну, але прорахувався.

Таку думку висловив президент США Джо Байден під час візиту до Варшави, де зустрівся з українськими міністрами і президентом Польщі, повідомляє ТСН.

"Я впевнений, що Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО, зможе розмежувати східний і західний фланги або зможе розділити нації на основі минулої історії. Але він не зміг цього зробити — ми зберегли єдність", - сказав Байден.

Американський президент зазначив, що історія довела важливість того, щоб США не залишалися осторонь під час конфлікту в Європі.

"Тому я вже давно кажу - як сенатор і член Комітету з міжнародних відносин, як віце-президент, а тепер як президент - що стабільність в Європі критично важлива для Сполучених Штатів з точки зору наших інтересів - не тільки в Європі, але і в світі", – підкреслив Байден.

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Рєзніковим повідомив, що війна Росії проти України змінить історію 21-го століття. Байден висловив повагу і захоплення всіма українцями, які чинять опір російському агресору.

Крім цього, глава МЗС України Дмитро Кулеба і міністр оборони Олексій Резніков передали президенту США Джо Байдену уламки російської ракети, яка влучила в Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області (Яворівський військовий полігон).