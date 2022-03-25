Сполучені Штати та їхні союзники все ще можуть запровадити нові заходи, щоб покарати Росію за її вторгнення в Україну.

США та інші союзники НАТО готуються до можливої атаки Росії по території країн-учасниць Альянсу.

Про це сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час візиту президента США Джо Байдена до Польщі, повідомляє Reuters.

"Ми плануємо надзвичайні ситуації щодо можливості того, що Росія вирішить завдати удару по території НАТО в цьому або будь-якому іншому контексті. Президент максимально чітко заявив про свою абсолютну рішучість відповісти разом з іншими членами нашого альянсу, якщо Росія атакує НАТО", - сказав Салліван.

Він також припустив, що Сполучені Штати та їхні союзники все ще можуть запровадити нові заходи, щоб покарати Росію за її вторгнення в Україну.

"Звичайно, є додаткові заходи, щоб посилити санкції, і ми будемо їх постійно переглядати", - сказав він.

Як відомо, екс-командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк вважає, що президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї й завдати удару по території Польщі.

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