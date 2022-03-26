Глава МЗС зазначив, що сьогодні з американської стороною було домовлено про кроки, аби менше російських ракет падало на українську землю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр оборони Олексій Резніков передали президенту США Джо Байдену уламки російської ракети, яка влучила Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині (Яворівський військовий полігон).

Про це глава МЗС повідомив у соціальній мережі Facebook.

"На цій фотограції ми з Олексієм Резніковим передаємо президенту Байдену, державному секретареві Блінкену та міністру оборони Остіну уламки однієї з російських ракет, якими був обстріляний Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як Яворівський військовий полігон", - заявив Кулеба.

"Сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звісно, для того, щоб Україна перемогла", - заявив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині (Яворівський військовий полігон).

Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині - 35, 134 – травмовані.

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