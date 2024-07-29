За словами президента США, це потрібно зробити, аби відновити довіру американців.

Президент США Джо Байден закликатиме до введення обмеження на імунітети для очільників Білого дому під час свого виступу у Президентській бібліотеці імені Л. Б. Джона Лінкольна в Остіні (штат Техас), пише Politico.

У виданні зазначають, що такі зміни потрібні для відновлення довіри американців до Верховного суду.

Зокрема Байден буде наполягати на внесенні поправки до Конституції, яка чітко визначить, що президенти не мають імунітету від федерального переслідування, як це було з рішенням Верховного суду від 1 липня у справі Дональда Трампа про те, що президенти користуються деяким імунітетом від судового переслідування за "офіційні дії" під час перебування на посаді.

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"Те, що відбувається зараз, не є нормальним, і це підриває довіру громадськості до рішень суду, в тому числі тих, що впливають на особисті свободи. Зараз ми стоїмо в проломі", - наголосив Байден у своїй статті, уривки з якої цитує видання.

Водночас у виданні попередили, що такі дії потребують схвалення Конгресу, що залишає мало шансів на те, що конгресмени приймуть ці пропозиції в цьому році. Навіть якщо після виборів демократи будуть контролювати обидві палати, то вони навряд чи матимуть 60 голосів у Сенаті, які необхідні для подолання блокування.

"Створити поправку до Конституції ще складніше, вона потребує підтримки двох третин обох палат Конгресу або конвенції, скликаної двома третинами штатів, а також схвалення трьох чвертей законодавчих зборів штатів. Але саме по собі прийняття таких ідей є важливим зрушенням для Байдена і найяскравішою ознакою його розчарування консервативною більшістю, яка за час його президентства зруйнувала давні прецеденти і заблокувала ключові політичні пріоритети", - додають у Politico.

Також у своїй статті Байден наголосив, що ніхто в США не є вище закону:

"Нація була заснована на простому, але глибокому принципі: ніхто не стоїть над законом. Ні президент Сполучених Штатів. Ні суддя Верховного суду Сполучених Штатів".

Вибори в США - останні новини

Раніше опитування ABC News показало, що віцепрезидент США Камала Гарріс протягом тижня помітно наростила рейтинги. Нове опитування показало драматичну зміну рівня схвалення: 43% американців довіряють їй, 42% - не довіряють.

Також повідомлялось, що колишній президент США Барак Обама офіційно підтримав кадидатуру Камали Гарріс на виборах. Він наголосив, що Камала Гарріс буде "фантастичним президентом".

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