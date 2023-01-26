Президент США Джо Байден розглядає можливість візиту до Європи приблизно 24 лютого - у річницю вторгнення Росії в Україну, повідомляє NBC.
Польща є одним з декількох місць, що розглядаються для поїздки.
За повідомленням ЗМІ, офіційні особи США обговорювали оголошення ще одного великого пакету військової допомоги приблизно в той же час.
Офіційно про плани Байдена відвідати Європу в Білому домі не оголошували.
Крайня військова допомога від США - що передають Україні
Напередодні американський глава Джо Байден особисто оголосив про передачу Україні 31 танка Abrams. Пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів також включатиме ремонтне обладнання та паливо до техніки.
У своїй промові Байден підкреслив, що танки не є наступальною зброєю на російські території, але допоможуть Україні вигнати росіян додому.
Танки планують передати протягом декількох місяців, уточнює Foreign Policy.