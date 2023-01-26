Байден може відвідати Польщу.

Президент США Джо Байден розглядає можливість візиту до Європи приблизно 24 лютого - у річницю вторгнення Росії в Україну, повідомляє NBC.

Польща є одним з декількох місць, що розглядаються для поїздки.

За повідомленням ЗМІ, офіційні особи США обговорювали оголошення ще одного великого пакету військової допомоги приблизно в той же час.

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Офіційно про плани Байдена відвідати Європу в Білому домі не оголошували.

Крайня військова допомога від США - що передають Україні

Напередодні американський глава Джо Байден особисто оголосив про передачу Україні 31 танка Abrams. Пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів також включатиме ремонтне обладнання та паливо до техніки.

У своїй промові Байден підкреслив, що танки не є наступальною зброєю на російські території, але допоможуть Україні вигнати росіян додому.

Танки планують передати протягом декількох місяців, уточнює Foreign Policy.

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