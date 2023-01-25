Всього США надали Україні допомоги на 27,1 мільярда доларів.

Сполучені Штати передадуть Україні 31 танк Abrams протягом кількох місяців у рамках пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів.

Як повідомив кореспондент Foreign Policy Джек Детш, США також надають Україні 120-мм снаряди, 8 тактичних машин, транспортні засоби підтримки та кошти на технічне обслуговування.

Всього з початку повномаштабного вторгнення Росії США надали Україні 27,1 мільярда доларів військової допомоги.

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Танки Abrams для України

Сьогодні президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон.

Дискусії щодо постачання Україні американських танків точилися вже кілька тижнів. Раніше представники адміністрації президента США заявляли, що M1 Abrams складно обслуговувати, процес навчання їх використанню займе багато часу, також ці танки споживають багато палива. На що Україна відповідала, що західні танки забезпечать ЗСУ більшою мобільністю і захистом перед новим російським наступом. Нові танки також допоможуть деокупувати захоплені росіянами території.

Втім, після того, як Німеччина погодилася передати Україні свої бойові танки, у Білому домі підтвердили, що влада США готує офіційне оголошення про постачання в Україну танків M1 Abrams. Джерело, знайоме з питанням, сказало, що це взаємопов'язані рішення.

За даними Politico, у США розглядають можливість передати Україні десятки одиниць танків Abrams.

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