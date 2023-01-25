Йдеться про передачу близько 30 Abrams Україні.

Президент США Джо Байден виступить сьогодні о 19:00 за київським часом у Білому домі, повідомляє CNN.

Промова американського лідера стосуватиметься продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.

ЗМІ очікують оголошення Вашингтоном поставки Україні близько 30 танків Abrams. Bloomberg уточнює, що йдеться про 31 одиницю на суму 400 мільйонів доларів.

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Чутки про імовірне оголошення нової допомоги США слідували на рішенням Німеччини підтримати передачу Україні та реекспорт іншими європейськими країнами своїх танків Leopard.

25 січня в Білому домі підтвердили намір передати основні бойові танки американської армії ЗСУ. Танки будуть закуплені в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI), це означає, що їх візьмуть не з запасів Пентагону.

Передача Україні Leopard - що відомо

Увечері, 24 січня, видання "Spiegel" повідомило про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних дискусій з союзниками затвердив поставку Україні танків Leopard. Також Берлін дозволив реекспорт вітчизняної важкої броні й іншим європейським країнам.

За словами міністра оборони ФРН, відправка першої партії Leopard в Україну очікується не менше ніж за три місяці.

Відомо, що 12 країн-учасниць "Рамштайна" погодилися передати ЗСУ близько 100 Leopard.

Танки Abrams - характеристики

Це основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і ряду близькосхідних держав.

Abrams в даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.

Abrams поклав початок використанню цілого ряду новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.

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