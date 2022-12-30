Байден вважає, що для України буде вирішальнна допомога.

Президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 рік, де передбачена допомога Україні в розмірі 45 млрд доларів.

В повідомленні Білого дому зазначається, що законом передбачені асигнування "на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2023 року, і для надання екстреної допомоги у зв’язку з ситуацією в Україні та для інших цілей".

У Твіттер Джо Байден повідомив, що підписав бюджет.

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"Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA – і надає вирішальну допомогу Україні", - зазначає президент США.

Допомога США для України

22 грудня Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив проект бюджету країни на 2023 рік у розмірі 1,7 трлн доларів. Проектом бюджету передбачено виділення допомоги Україні та союзникам в розмірі 45 млрд доларів.

23 грудня, Конгрес США остаточно схвалив проект урядового бюджету на 2023 рік, який серед іншого включає майже 45 млрд дол. для України та партнерів.

Тепер документ підписав президент США Джо Байден.

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