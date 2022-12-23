Зеленський подякував Конгресу США за надання допомоги Україні.

Конгрес США остаточно схвалив проект урядового бюджету на 2023 рік, який серед іншого включає майже 45 млрд дол. для України та партнерів.

Як повідомляє Голос Америки, вчора законопроект схвалив Сенат, а в п'ятницю проект підтримала Палата представників 225 голосами "за", 201 - "проти". Тепер документ йде на підпис президенту США Джо Байдену.

Звертаючись до конгресменів під час голосування, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі наголосила, що цей законопроект містить потужну допомогу Україні і згадала промову президента України Володимира Зеленського в Конгресі цього тижня.

Відео дня

"Урядовий бюджет серед іншого підтримає надзвичайних героїв в Україні, які воюють на передовій битви за демократію. У цьому законодавчому акті ми з гордістю надаємо їм ще один значний пакет безпекової, економічної та гуманітарної допомоги", - сказала Пелосі.

Звертається увага, що законопроект містить майже 45 млрд дол. додаткової допомоги для України. Серед передбачених програм на підтримку України - Ініціативи з безпекової допомоги Україні обсягом 9 млрд дол., що включає надання устаткування, навчання, логістики та поставок на підтримку Збройних сил України.

На 11,88 млрд доларів буде поповнено запаси зброї США, яку Америка надає Україні зі своїх запасів, в рамках президентських повноважень. Згідно з законопроектом, президент США отримає нові повноваження передати Україні зброю із запасів США обсягом 14,5 млрд дол. Також майже 2,5 млрд дол. передбачено на гуманітарні потреби України, а 13,37 млрд дол. - на економічну та бюджетну підтримку.

Реакція Зеленського на домомогу США

Президент Володимир Зеленський подякував Конгрес США за надання додаткових 45 млрд дол. допомоги Україні.

Зеленський подякував за непохитну двопартійну підтримку України в боротьбі за свободу.

"Надзвичайно важливо, що народ Америки разом з українцями в цій боротьбі", - написав він у Twitter.

Допомога США для України: подробиці

22 грудня Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив проект бюджету країни на 2023 рік у розмірі 1,7 трлн доларів. Проектом бюджету передбачено виділення допомоги Україні та союзникам в розмірі 45 млрд доларів.

23 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує отримати пакет підтримки США в розмірі майже 45 млрд доларів, а також пакет військової допомоги обсягом близько 2 млрд доларів.

Як зазначив Шмигаль, частиною пакету військової допомоги є нові системи HIMARS та комплекс Patriot, що допоможе надійніше захистити українське небо від російських терористів.

21 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу. Зеленський вперше за час повномасштабної війни 21 грудня залишив Україну заради закордонного візиту у США. Візит тривав менше доби.

22 грудня президент України після візиту до Сполучених Штатів Америки повідомив, що привіз рішення, яких чекали українські сили оборони на Донбасі та Півдні.