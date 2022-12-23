Документ передбачає виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі і додаткових $800 млн на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден підписав проект оборонного бюджету на 2023 фінансовий рік загальною сумою в рекордні $858 мільярдів.

"Сьогодні я підписав закон про асигнування на національну оборону на 2023 фінансовий рік", - йдеться в повідомленні президента США на сайті Білого дому.

Закон, затверджений Байденом, став на 45 мільярдів доларів більше, ніж пропонував сам глава Білого дому, і на 10% більшим, ніж у 2021 році, коли були виділені 778 мільярдів доларів.

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Документ передбачає виділення $6 млрд на програму стримування агресії РФ в Європі, яка була розпочата в 2014 році після окупації Криму, і додаткових $800 млн на допомогу Україні.

Також закон продовжує на п'ять років заборону на співпрацю США із Росією у військовій сфері, і наказує домагатися виключення цієї країни з міжнародних організацій, включаючи G20.

Також передбачається збільшення заробітної плати військовослужбовців на 4,6%; фінансування закупівель зброї, кораблів і літаків. Закон передбачає надання підтримки Тайваню, який стикається з агресією з боку Китаю, і виділення $10 мільярдів цій державі до 2027.

Як пише The New York Times, військові витрати з поправкою на інфляцію досягли найвищого рівня "з моменту пікових витрат на війни в Іраку та Афганістані у період між 2008 і 2011 роками", і стали "другими за величиною з поправкою на інфляцію з часів Другої світової війни".

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