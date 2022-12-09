Американське Міноборони планує значно збільшити запаси ракет, снарядів та пускових установок.

В оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки на 2023 рік, який ухвалили в четвер, 8 грудня 2022 року, передбачене масштабна закупівля боєприпасів різних типів.

Законопроєкт про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) отримав 350 голосів проти 80 і буде відправлений на голосування до Сенату США. Як ідеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Комітету Представників США з правил, американське Міноборони планує значно збільшити забаси ракет, снарядів та пускових установок.

Зазначається, що до номенклатури озброєння включили 1700 балістичних ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS), установки HIMARS, ПЗРК Javelin та іншу зброю.

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Згідно з текстом закону про фінансування національної оборони США на 2023 фінансовий рік, придбають такі види озброєння:

2 600 протикорабельних ракет Harpoon;

1 250 протикорабельних ракет Naval Strike;

3 850 зенітних ракет PAC-3 MSE;

5 600 ПЗРК FIM-92 Stinger;

28 300 ПТРК FGM-148 Javelin;

5 100 авіаційних ракет середньої дальності AIM-120 AMRAAM;

5 100 авіаційних ракет малої дальності AIM-9X;

950 малопомітних протикорабельних ракет великої дальності LRASM;

3 100 малопомітних крилатих ракет повітряного базування JASSM;

1 500 багатоцільових ракет SM-6;

864 000 155-мм снарядів XM1128, XM1113, M107 та M795;

12 050 високоточних 155-мм снарядів Excalibur;

12 000 багатоцільових ПТРК JAGM;

700 нових ракетних установок HIMARS;

1 700 балістичних ракет ATACMS;

106 000 високоточних ракет GMLRS для систем M142 HIMARS.

Зазначається, що у такий спосіб Штати, зокрема, планують поповнити свої склади озброєння, які дещо спорожніли після постачання військової допомоги Україні.

Військова допомога Україні від США

Сполучені Штати Америки планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів. Зазначається, що Пентагон також включить до переліку озброєння ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee та генератори.

На початку грудня 2022 року стало відомо, що в Адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість значного розширення підготовки українських захисників на американській базі в Німеччині. Йдеться про навчання 2500 військових щомісяця.

Раніше також повідомлялося, що Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих малогабаритних високоточних снарядів, що встановлюються на наявні ракети. Це дозволить Києву завдавати ударів далеко в тилу російських військ, поки Захід намагається задовольнити попит на додаткові озброєння.

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