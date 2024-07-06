Президент США стверджує, що під час дебатів з опонентом-республіканцем жахливо почувався.

Президент США, демократ Джо Байден приписав собі досягнення щодо російського диктатора Володимира Путіна - заявив, що він зміг його зупинити.

Американський лідер в інтерв'ю ABC News назвав себе людиною, якій вдалося згуртувати НАТО та об'єднати 50 держав, що перебувають не лише в Європі, щоб допомогти українцям, які протистоять агресії РФ.

"...Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який разом з AUKUS (тристоронній безпековий пакт, альянс, що утворили Штати, Британія та Австралія, - Ред.) розробив південно-тихоокеанську ініціативу...", - заявив лідер американців.

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Байден також виправдався за провальні дебати з опонентом на майбутніх виборах президента США - експрезидентом республіканцем Дональдом Трампом. Очільник країни стверджував, що був хворим і "почувався жахливо". За словами Байдена, до заходу він навіть просив перевірити, чи немає в нього коронавірусу COVID, тест виявився негативним. "Я просто сильно застудився", - наголосив він.

Байден також запевнив, що може перемогти Трампа на виборах і керувати американською державою протягом другого президентського терміну. "Я б не балотувався, якби не думав, що це так", - стверджував президент.

У центрі уваги дебати Байден - Трамп: що потрібно знати

Наприкінці червня відбулися перші теледебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Видання The Wall Street Journal написало, що чинний президент Штатів зазнав провалу в першій "сутичці" з республіканців. Журналісти зазначали, що демократ "заїкався" і виглядав не таким енергійним, як його опонент.

Під час дебатів Трамп заявив, що Володимир Путін ніколи б не вдерся на українську територію, якби у США був президент, якого диктатор поважає.

Варто зазначити, що президентські вибори у США 2024 заплановані на 5 листопада. WP з'ясувало, що 168 впливових демократів закликали Байдена зняти свою кандидатуру.

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