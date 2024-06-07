Байдену вже 81 рік. Він найстаріший президент США в історії.

Здоров'я президента США Джо Байдена непокоїть американців. На публіці та "за закритими дверима" він демонструє ознаки старечої немочі і погіршення розумових функцій. Про це виданню The Wall Street Journal розповіли обізнані із ситуацією люди.

Коли президент Байден зустрічався з лідерами Конгресу в січні, щоб обговорити угоду про військову допомогу Україні, часом він говорив настільки тихо, що деякі учасники насилу чули його. Це журналістам підтвердили п’ять людей, знайомих із тією зустріччю.

"Він читав із нотаток, щоб висловити очевидні думки, робив паузи на довгі періоди, а іноді заплющував очі на так довго, що деякі в кімнаті дивувалися, чи він не відключився", – пише WSJ.

Також Байден часто плутає факти, зокрема і зі свого власного минулого. Наприклад, під час одного з публічних заходів президент США сказав, що під час саміту G-7 у 2021 році він розмовляв із колишнім президентом Франції Франсуа Міттераном, хоча той помер ще у 1996 році. Інший приклад: під час передвиборчого заходу в Детройті Байден сказав, що був віце-президентом під час пандемії Covid-19, хоча епідемія почалася через три роки після його відставки з посади.

Як зазначає WSJ, подібних помилок в промовах Байдена дуже багато. Однак, хоча республіканці на таких прикладах намагаються педалювати тему старечої немочі Байдена, Дональд Трамп, молодший від свого суперника лише на чотири роки, плутає факти ледь не частіше, зауважує видання.

Здоров’я Байдена: що відомо

Як писав УНІАН, у лютому 2023 року президент США Джо Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини на шкірі грудей. Утворення виявили та прибрали під час щорічного медичного огляду американського лідера. Як повідомив офіційно лікар президента, подальше лікування Байдену не знадобилося.

У червні минулого року американська преса повідомляла, що Байден використовує апарат штучної вентиляції легень під час сну. Зі слідами використання цього медичного приладу він з'явився на публіці.

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