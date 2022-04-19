14 квітня у розмові з журналістами американський лідер Джо Байден заявив про готовність відвідати Україну.

Візит президента США Джо Байдена в Україну не планується.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що "нічого не змінилося" з дня, коли у неї про це вже запитували.

Вашингтон наразі зосереджений на наданні військової допомоги Україні для ефективного відбиття ворога.

"У президента немає планів їхати. Дозвольте мені просто повторити: ми не висвітлюватимемо це тут або десь в уряді, чи поїде хтось, хто і куди саме з міркувань безпеки", - додала Псакі.

Що передувало

14 квітня у розмові з журналістами американський лідер Джо Байден заявив про готовність відвідати Україну.

Це сталося після телефонної розмови з Зеленським, коли український глава запросив президента США приїхати в Україну і таким чином зменшити рівень ескалації.

Згодом Зеленський ще раз повторив, що візит Байдена до України був би корисним: глава США зміг би побачити наслідки агресії Росії "на власні очі".

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