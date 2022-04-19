Візит президента США Джо Байдена в Україну не планується.
Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Вона зазначила, що "нічого не змінилося" з дня, коли у неї про це вже запитували.
Вашингтон наразі зосереджений на наданні військової допомоги Україні для ефективного відбиття ворога.
"У президента немає планів їхати. Дозвольте мені просто повторити: ми не висвітлюватимемо це тут або десь в уряді, чи поїде хтось, хто і куди саме з міркувань безпеки", - додала Псакі.
Що передувало
14 квітня у розмові з журналістами американський лідер Джо Байден заявив про готовність відвідати Україну.
Це сталося після телефонної розмови з Зеленським, коли український глава запросив президента США приїхати в Україну і таким чином зменшити рівень ескалації.
Згодом Зеленський ще раз повторив, що візит Байдена до України був би корисним: глава США зміг би побачити наслідки агресії Росії "на власні очі".