Президент Володимир Зеленський вважає, що візит президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена до України відбудеться.
Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю CNN, відповідаючи на запитання журналіста про ймовірний візит Байдена до Києва.
Глава держави зазначив, що розуміє, що рішення його американського колеги залежатиме від ситуації безпеки в Україні.
"Його приїзд залежить від ситуації з безпекою..., але я думаю, що він лідер Сполучених Штатів і тому має приїхати сюди, щоб побачити (все на власні очі)", - підкреслив Зеленський.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 14 квітня Байден заявив про готовність відвідати Україну.
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