Зеленський зазначив, що розуміє, що рішення його американського колеги залежить від ситуації в Україні.

Президент Володимир Зеленський вважає, що візит президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена до України відбудеться.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю CNN, відповідаючи на запитання журналіста про ймовірний візит Байдена до Києва.

Глава держави зазначив, що розуміє, що рішення його американського колеги залежатиме від ситуації безпеки в Україні.

"Його приїзд залежить від ситуації з безпекою..., але я думаю, що він лідер Сполучених Штатів і тому має приїхати сюди, щоб побачити (все на власні очі)", - підкреслив Зеленський.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

14 квітня Байден заявив про готовність відвідати Україну.

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