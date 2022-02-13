Він вважає, що візит президента США сприятиме деескалації.

В Офісі президента розповіли деталі телефонної розмови Володимира Зеленського з Президентом США Джозефом Байденом

Про це повідомляється на сайті Президента України.

Політики обмінялися інформацією щодо безпекової ситуації та обговорили шляхи деескалації. Зеленський запевнив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

"Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом", – сказав він.

Читайте такожДеякі країни виводять спостерігачів з України - ОБСЄТакож він подякував США та партнерам за підтримку і висловив сподівання, що вона допоможе запобігти поширенню панічних настроїв серед українців.

Зеленський також говорив про важливість надання дієвих гарантій безпеки Україні.

"Ми готові обговорювати їх у різних форматах", – зазначив він.

Президенти обговорили необхідність продовження політико-дипломатичних зусиль для розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

Зеленський наголосив, що Україна виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту. Також лідери обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

Президент України оцінив активну взаємодію зі США у сфері безпеки й оборони, яка сприяє посиленню спроможностей Збройних Сил України.

"Поки ми не є членом НАТО. Тому лише сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави", – наголосив Президент.

Крім того, вони обговорили підвищення фінансової та енергетичної стійкості України на тлі поточних викликів.

Також під час розмови Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну.

"Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації", - сказав він,

Можливість вторгнення Росії

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може відбутися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" в разі наступу.

11 лютого у зв'язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і слідом за Байденом порадив американцям вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" і "відвертою дезінформацією".