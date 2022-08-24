До нового пакету увійшли шість зенітно-ракетних систем NASAMS, снаряди до різного озброєння, безпілотні системи та інша допомога.

У Пентагоні розповіли про вміст нового пакету допомоги Україні на суму $3 мільярди.

Про це йдеться у заяві речника Пентагону Патріка Райдера.

"24 серпня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України на суму приблизно $3 мільярди відповідно до Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI)", - йдеться у заяві.

Зокрема, цей пакет допомоги передбачає надання Україні:

шести додаткових національних сучасних зенітно-ракетних систем NASAMS з додатковими боєприпасами для них;

до 245 тис. снарядів для артилерійських систем 155-мм калібру,

до 65 тис. снарядів до мінометів 120-мм калібру,

до 24 контрартилерійських радарів,

безпілотні літальні системи Puma (UAS) і додаткове обладнання підтримки для безпілотників ScanEagle,

протиповітряні безпілотні системи VAMPIRE,

ракетні системи з лазерним наведенням,

а також кошти для навчання, обслуговування та підтримки техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.

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