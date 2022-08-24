Вашингтон планує почати поставки військової допомоги за новим пакетом вже в найближчі кілька місяців. Щоб повністю його вичерпати можуть знадобитися роки.
Про це заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу.
"Поставки (озброєння Україні - УНІАН) почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки", - заявив Каль.
При цьому він вказав, що частина озброєння з нового пакету допомоги Україні не призначене для застосування під час триваючої війни. За його словами, воно може "сформувати кістяк потужних українських сил майбутнього".
Як повідомляв УНІАН, у День незалежності, 24 серпня, президент США Джо Байден прийняв рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже на 3 мільярди доларів.
Відзначається, що рекордний пакет військової допомоги включає системи протитвоповітряної оборони, артилерійські системи і боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси і радари. В якій кількості і коли приїде – поки не розголошується.
Пізніше у Пентагоні розповіли про зміст нового пакету допомоги Україна.