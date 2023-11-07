Прем'єр Ізраїлю виключає можливість загального припинення вогню і розраховує взяти "відповідальність за безпеку" в Секторі Гази на "невизначений період".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що розгляне можливість "невеликих тактичних пауз" у бойових діях, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги або вихід заручників з сектора Гази. При цьому він знову відкинув заклики до повного припинення вогню.

Як пише ABC News, говорячи про те, хто повинен керувати територією сектора Гази після закінчення бойових дій, Нетаньягу сказав: "Ізраїль буде протягом невизначеного періоду часу... нести повну відповідальність за безпеку [в Газі], тому що ми бачили, що відбувається, коли в нас немає цієї відповідальності за безпеку".

Нетаньягу сказав, що загальне припинення вогню перешкоджатиме військовим зусиллям його країни, але припинення бойових дій з гуманітарних міркувань буде, як і раніше, розглядатися в залежності від обставин.

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"Що стосується тактичних пауз - година сюди, година туди - вони в нас були й раніше. Я вважаю, що ми перевіримо обставини, щоб дозволити товарам, гуманітарним товарам потрапити туди, або нашим заручникам, окремим заручникам, піти. Однак я не думаю, що буде досягнуто загального припинення вогню", - сказав Нетаньяху ABC News.

"Я думаю, що це завадить військовим зусиллям. Це завадить нашим зусиллям по звільненню наших заручників, тому що єдине, що працює щодо злочинців з ХАМАСу, - це військовий тиск, який ми чинимо", - додав прем'єр Ізраїлю.

Президент США Джо Байден обговорив такі паузи і можливі звільнення заручників в телефонній розмові з Нетаньяху в понеділок, підтвердивши свою підтримку Ізраїлю, підкресливши при цьому, що він повинен захищати мирних жителів Гази, повідомили в Білому домі.

Нетаньягу підтвердив, що пауза у військових діях буде, якщо ХАМАС погодиться на звільнення заручників. "Для цієї мети буде припинення вогню", - сказав прем'єр.

Війна в Ізраїлі 2023 - новини

Як повідомляв УНІАН, після атаки терористів угруповання ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня, коли вони вбили 1400 осіб і захопили 240 заручників, Ізраїль піддає Сектор Гази щоденним авіаударам, в результаті яких, за словами представників підконтрольного ХАМАСу МОЗ Гази, загинуло понад 10000 палестинців, у тому числі близько 4100 дітей.

Оточивши густонаселене місто Газа на півночі анклаву, де базується ісламістське угруповання ХАМАС, ізраїльські військові заявили, що захопили комплекс бойовиків і збираються атакувати тих, хто переховується в підземних тунелях. У ЦАХАЛі також заявляють, що бойовики ХАМАСу створюють свої бази поблизу або всередині цивільних об'єктів, що призводить до великої кількості жертв серед мирного населення.

І Ізраїль, і ХАМАС відкидають заклики до припинення бойових дій. Ізраїль заявляє, що спочатку слід звільнити заручників. ХАМАС же заявляє, що не звільнить полонених і не припинить бойові дії, поки сектор Газу знаходиться під атакою.

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