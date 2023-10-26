Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я просить негайно надати медичну допомогу для з'ясування стану здоров'я заручників.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала ХАМАС надати докази життя заручників, яких він утримує в секторі Газа, і звільнити їх усіх за станом здоров'я.

"Багато заручників, включаючи дітей, жінок та людей похилого віку, вже мають проблеми зі здоров'ям, які потребують термінового та постійного догляду та лікування", - заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Telegraph.

У ВООЗ заявили, що Міжнародному комітету Червоного Хреста повинен бути наданий негайний медичний доступ для з'ясування стану здоров'я заручників, додавши, що він готовий надати будь-яку необхідну медичну допомогу.

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"Існує гостра необхідність того, щоб викрадачі заручників представили ознаки життя, докази надання медичної допомоги та негайного звільнення з гуманітарних і медичних міркувань всіх викрадених", - сказав Гебрейесус.

Він додав: "Психічна травма, з якою стикаються викрадені та їхні сім'ї, гостра, і психосоціальна підтримка має велике значення".

Гебреісус заявив, що ВООЗ зробить "все можливе, щоб підтримати медичні та гуманітарні потреби тих, хто перебуває в полоні".

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Це сталося в той момент, коли ізраїльські війська і танки розпочали нічний наземний рейд на північ Гази. Армія оборони Ізраїлю заявила, що кілька цілей ХАМАС були вражені, щоб "підготувати поле бою" перед широко очікуваним наземним вторгненням.

Щонайменше 200 заручників були взяті в полон бойовиками ХАМАС під час нападів на Ізраїль 7 жовтня, в результаті яких загинуло 1400 осіб, в основному мирних жителів.

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