Також певних проблем президенту США завдає і Україна, пише видання.

Адміністрація президента США Джо Байдена стикається з проблемами у своїх спробах вплинути на Україну та Ізраїль в питаннях того, як ці дві країни діють у своїх війнах. Як пише The New York Times, для Байдена це особливо погано, адже від результатів цих двох воєн в значній мірі залежать його шанси на переобрання президентом в наступному році.

Видання зазначає, що адміністрація Байдена намагається переконати ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зробити "гуманітарні паузи" в бомбардуваннях Гази. Білий дім сподівався, що американська допомога Ізраїлю буде запорукою того, що Нетаньяху дослухається порад з Вашингтона. Однак цього не сталося.

Ситуація з Україною дещо інша, але теж проблемна для Байдена. Днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний гучно заявив про глухий кут на фронті: саме таких заяв Білий дім намагався усіляко уникати, адже це додає аргументів республіканцям, що виступають за зупинку американської допомоги Україні та примусу її до переговорів з агресором.

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"В обох випадках вплив пана Байдена на те, як його союзники ведуть ці війни, виглядає набагато обмеженішим, ніж очікувалося, враховуючи його центральну роль як постачальника зброї та розвідданих. Але оскільки Сполучені Штати настільки прив’язані до обох протистоянь, як найпотужніший союзник Ізраїлю та найкраща надія України залишитися вільною та незалежною державою, спадщина президента пов’язана з тим, як ці країни діють і як закінчаться війни", – констатує NYT.

Стратегічна ситуація в Україні та Ізраїлі

Як писав УНІАН, минулого тижня Валерій Залужний опублікував на сайті газети Time свою велику статтю, в якій виклав детальний погляд на ситуацію у російсько-українській війні. Зокрема він визнав, що за нинішніх умов жодна зі сторін не здатна здійснити потужний прорив фронту через технологічний глухий кут: безпілотники зробили неможливою непомітну концентрацію сил на одному напрямку, а мінні поля ефективно блокують наступ малими групами.

Також ми розповідали, що ізраїльска влада категорично відмовляється йти на тимчасове припинення вогню в Газі, доки ХАМАС не звільнить усіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Лише сьогодні прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху допустив короткотривалі гуманітарні "тактичні паузи" в бойових діях для доставки гумдопомоги та виводу заручників.

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