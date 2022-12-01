У Держдепі наголосили, що Путін не має досягти своєї мети, зануривши українців у темряву й холод.

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Штати стоятимуть поруч з Україною стільки, скільки знадобиться.

Під час Київського безпекового форуму вона розповіла, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у $37 мільярдів для України.

"Буквально щойно, президент Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у $37 мільярдів для того, аби Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена й демократична країна, а Володимир Путін зазнав стратегічної поразки", - наголосила Нуланд.

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Вона пояснила, що США не допустять, щоб Путін досягнув своєї мети, зануривши українців у темряву й холод.

"Держсекретар Блінкен оголосив про $53 мільйонів для закупівлі критично необхідного електрообладнання у США на додачу до $50 мільйонів для придбання електрогенераторів, які ми вже надали. Путін не повинен досягти своєї мети, зануривши українців у темряву й холод після того, як він не досяг своєї мети на полі бою. Він зазнав поразки завдяки стійкості, хоробрості й силі українського народу", - додала заступниця держсекретаря.

Нуланд заявила, що спроби Путіна захопити Україну мають бути відбиті, інакше світ стане набагато небезпечнішим.

"Українці борються не лише за своє власне виживання, українці борються за всіх нас. Спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю й заморозити Україну, мають бути відбиті й переможені. Якщо цього не станеться, світ стане набагато небезпечнішим. І тоді згасне не лише світло в Україні, світло суверенної й демократичної нації, яка бореться за своє власне майбутнє", - підсумувала вона.

Допомога США Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, США активно підтримують Україні у війні проти Російської Федерації.

7 листопада стало відомо, що в Україну прибули перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide від США.

10 листопада Пентагон офіційно оголосив новий оборонний пакет для потреб України на загальну суму в 400 мільйонів доларів.

23 листопада повідомлялося, що США передадуть військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів.

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