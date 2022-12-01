Зміниться не тільки кількість військових, які пройдуть навчання, а й підхід до самої підготовки бійців.

В Адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість значного розширення підготовки українських захисників на американській базі в Німеччині. Йдеться про навчання 2500 військових щомісяця.

Як повідомляє CNN, американська влада планує не тільки збільшити кількість українських військових, які проходитимуть навчання, а й змінити сам підхід до підготовки бійців.

"Згідно з новою програмою, США почнуть навчати значно більші групи українських солдатів більш складній тактиці бою, включно з тим, як координувати маневри піхоти з артилерійською підтримкою", – йдеться у матеріалі.

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Джерело видання зазначає, що ця підготовка буде "набагато більш інтенсивна та комплексна", порівняно з тією, яку українські військові отримували в Польщі чи Великій Британії.

Війна в Україні: допомога від США

30 листопада стало відомо, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки уклало контракт на виробництво зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України на суму в 1,2 мільярди доларів. Йдеться про виготовлення шести систем ППО.

Крім того, США розглядають передачу Україні системи протиракетної оборони Patriot для підтримки військ ППО проти атак Росії. Джерело CNN повідомило виданню, що забезпечення України засобами ППО є "найвищим пріоритетом" США.

Раніше також повідомлялося, що Штати нададуть Україні 53 млн доларів для того, щоб терміново закупити обладнання, яке потрібне нашій державі для відновлення енергетичної системи, пошкодженої внаслідок масованих атак з боку РФ.

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