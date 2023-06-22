З 1856 року дана територія має статус демілітаризованої, що підтверджено низкою угод.

Фінляндія може переглянути угоду про демілітаризацію Аландських островів у зв'язку зі зміною уряду, вступом до НАТО і триваючою війною в Україні.

Як пише Politico, острови розташовані на стратегічно важливих шляхах Балтійського моря, які протягом історії привертали увагу сусідніх країн. З 1856 року дана територія має статус демілітаризованої, що підтверджено низкою угод. Однак деякі фінські політики хочуть відмовитися від такого підходу, оскільки стурбовані тим, що російський уряд, через 16 місяців після нападу на Україну, може звернути свою увагу і на беззахисні Аландські острови.

Для нового уряду Фінляндії, який очолив правоцентрист Петтері Орпо, питання статусу архіпелагу перед обличчям російської агресії, що посилюється, стає пріоритетним у політиці безпеки, пише видання. Орпо відмовився коментувати можливість демілітаризації Аландських островів, але члени очолюваної ним національної коаліційної партії поставили під сумнів статус-кво.

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Колишній глава фінської розвідки генерал-майор Пекка Товері, який був обраний до парламенту в квітні, заявив, що демілітаризація даної території повинна бути припинена.

Вступ Фінляндії до НАТО - деталі

Після майже року переговорів Фінляндія все-таки офіційно стала новим членом НАТО на початку квітня. До останнього це рішення з 30 країн блокували Угорщина і Туреччина, але потім ці два представники Альянсу поміняли свою позицію.

Фінляндія веде двосторонні переговори з США на рахунок розміщення на своїй території американської військової бази.

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