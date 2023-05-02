Гельсінки вважають, що ця угода доповнить членство в НАТО.

Фінляндія веде двосторонні переговори з США на рахунок розміщення на своїй території американської військової бази.

Як повідомляє Helsingin Sanomat із посиланням на учасника переговорів, представника МЗС Фінляндії Мікаеля Антелла, на основі домовленостей сторони повинні скласти Угоду про оборонну співпрацю між країнами.

Ця угода "доповнить членство в НАТО", переконані у Фінляндії.

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Як зазначив Антелла, "можливе завчасне розгортання оборонної техніки" допоможе зміцнити потенціал стримування а також безпосередньо оборону Фінляндії. У якості основної загрози, через які і ведуться ці переговори, є потенційне застосування Росією військової сили.

"Найголовніше, що угода забезпечує безперешкодне співробітництво зі США у всіх безпекових ситуаціях, а також у найкоротші терміни", – заявив Антелл.

Передбачається, що перемовини між США та Фінляндією щодо умов угоди DCA триватимуть до 2024 року. Далі проект угоди опиниться на розгляді фінського парламенту.

Наразі відомо лише про те, що США можуть отримати "військові зони і гарнізони", однак про щось конкретне Антелл не зазначив – остаточно об’єкти ще не обговорювалися.

"Занадто рано спекулювати на цьому, але теоретично це може бути, наприклад, база з техобслуговування винищувачів F-35. На практиці це те, що всі разом вважають за необхідне", – додав Антелл.

Фінляндія у НАТО: що відомо

Після майже року перемовин Фінляндія все-таки офіційно стала новим членом НАТО на початку квітня. До останнього це рішення з 30 країн блокували Угорщина та Туреччина, але потім ці два представники Альянсу поміняли свою позицію.

У Кремлі на приєднання фінів до НАТО відреагували негативно. Москва пообіцяла вжити контрзаходів, адже вважають це загостренням ситуації.

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