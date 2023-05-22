У травні 2022 року "Газпром експорт" припинив постачання природного газу до фінської компанії.

Фінська компанія Gasum розірвала контракт з "Газпром експорт" на постачання природного газу, йдеться на сайті компанії.

Відзначається, у квітні 2022 року "Газпром експорт" пред'явив вимогу про сплату поставок газу в рублях, а не в євро, проте Gasum не прийняла цю вимогу. У травні 2022 року "Газпром експорт" припинив поставки природного газу в компанію, і з тих пір не відновлював їх.

Зазначається, що для вирішення цього питання компанія Gasum передала справу в арбітраж, який виніс рішення на її користь. Згідно з рішенням суду, компанія не була зобов'язана платити ні в рублях, ні відповідно до запропонованого Росією порядку оплати. Крім того, арбітражний суд зобов'язав Gasum і "Газпром експорт" продовжити двосторонні переговори для врегулювання ситуації.

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"Переговори між Gasum і "Газпром експорт" завершилися. Сторони не змогли врегулювати ситуацію у встановлений арбітражним судом термін, у зв'язку з чим 22 травня 2023 року Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу з ТОВ "Газпром експорт", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що розірвання стосується тільки договору поставки трубопровідного газу. Довгостроковий контракт Gasum на поставку СПГ з "Газпром експорт" залишається в силі.

Поставки російського газу до Фінляндії

31 березня 2022 року РФ заявила, що продаватиме газ в ЄС лише за рублі.

Більшість європейських газових компаній відмовилися платити в російській валюті. У їх числі була і Gasum, яка заявила про те, що подає позов до арбітражу.

Однак у березні цього року фінські ЗМІ повідомляли, що незважаючи на всі суперечки, Gasum продовжує купувати газ у РФ і контракт розрахований ще на кілька років.

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