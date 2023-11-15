Тепер законопроект має схвалити Сенат.

Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила законопроект про фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомляє CNN, пропозицію нового спікера Майка Джонсона схвалили на двопартійній основі: 336 голосів (з них 209 - демократи) проти 95 (93 республіканці та двоє демократів). Законопроект не передбачає додаткової допомоги для України чи Ізраїлю.

"Двоступеневий план продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних сфер, включаючи військове будівництво, справи ветеранів, транспорт, житлове будівництво та міністерство енергетики. Решта уряду - все, що не охоплено першим кроком - буде фінансуватися до 2 лютого", - йдеться у повідомленні.

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Державне фінансування закінчується 17 листопада, до цього часу новий законопроект має схвалити Сенат.

Представник Білого дому сказав журналістам, що президент Джо Байден готовий підписати законопроект про фінансування уряду, якщо його ухвалить Сенат. "Якщо він пройде Сенат, президент підпише цю постійну резолюцію, яка підтримує поточний рівень фінансування і не містить шкідливих політичних поправок", - сказав чиновник.

Можливість "шатдауну": що відомо

Як відомо, якщо до 17 листопада не буде схвалено бюджет, Сполучені Штати Америки можуть зіткнутися з частковим припиненням роботи урядових установ через брак фінансування.

За даними Reuters, внаслідок цього близько 4 мільйонів працівників федеральних органів влади, державних установ і науковців змушені будуть піти у відпустки за власний рахунок.

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