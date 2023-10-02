Потрібні рішення вдасться знайти, оскільки йдеться про стабільність світу, вважає глава МЗС України.

Після того, як ухвалено тимчасовий бюджет США, в якому не передбачено надання нової допомоги Україні, Київ не відчуває, що підтримка нашої держави з боку Штатів була підірвана.

Українська сторона "зараз працює з обома частинами Конгресу, щоб гарантувати ,що (таке рішення - Ред.) не повториться знову ні за яких обставин", розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 2 жовтня, в Києві перед зустріччю міністрів закордонних справ Європейського Союзу, повідомляє CNN.

"Ми не відчуваємо, що підтримка США була підірвана, тому що США розуміють, що на карту поставлено набагато більше, ніж просто Україна", - заявив очільник українського МЗС.

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На його думку, необхідні рішення вдасться знайти, оскільки йдеться про стабільність світу.

Перед зустріччю глав європейських МЗС також виступив Жозеп Боррель - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Глава європейської дипломатії сказав, що Євросоюз "веде переговори з... американськими союзниками і друзями про те, щоб вони теж продовжували підтримувати Україну".

Що відомо про ухвалення тимчасового бюджету США

У США на тлі фактичного старту передвиборчої президентської кампанії протягом останніх тижнів загострилася внутрішньополітична криза. Частина республіканців виступають за те, щоб витрати Штатів на допомогу Україні були різко скорочені, і через це Конгрес не зміг вчасно схвалити держбюджет на наступний фінансовий рік, який стартував 1 жовтня.

Було ухвалено тимчасовий бюджет на 45 днів, в якому розписані тільки найнеобхідніші витрати, і там не прописана допомога українській стороні. Якби такий бюджет не ухвалили, в США розпочався б "шатдаун" - тобто робота частини держапарату фактично зупинилася б. Такі "шатдауни" в Штатах вже не раз були. Протягом 45 днів в США мають ухвалити повноцінний держбюджет.

Після ухвалення тимчасового бюджету президент США Джо Байден заявив, що влада його країни за жодних обставин не можуть допустити перебоїв у підтримці української держави.

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