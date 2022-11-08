Деякі ЗМІ вирішили, що законодавці мають на увазі страту.

Іранські законодавці публічно закликали судову систему країни вжити рішучих заходів щодо приблизно 14 тисяч людей, які вийшли на протести після смерті студентки Махси Аміні, яка померла під час затримання поліцією за неналежне носіння хіджабу.

За це звернення проголосували 227 з 290 парламентарів. Текст відкритого листа опублікував державний мовник Press TV, передають CNN та Reuters.

Законодавці закликають суддів дати протестувальникам дати "гарний урок", щоб стримувати інших, які загрожують владі іранського уряду.

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"Ми, представники цієї нації, просимо всіх державних службовців, зокрема судову систему, у найкоротші терміни дати гарний урок усім, хто вів війну проти ісламського істеблішменту та нападав на життя і майно людей", - йдеться у листі.

Іранські парламентарі вимагають покарання для протестувальників, методи якого не уточнюють. Втім, у листі зазначається, що це покарання "доведе всім, що життя, майно, безпека та честь наших дорогих людей є червоною лінією для цього (ісламського) істеблішменту". Крім того, законодавці наголошують, що це покарання повинне бути "без поблажливості щодо будь-кого з протестувальників".

Втім, деякі ЗМІ неправильно інтерпритували зміст відкритого листа іранських законодавців та повідомили, що парламент країни прийняв рішення "стратити" учасників заворушень. Про страту у тексті документу не йдеться, хоч і натяки неоднозначні.

Протести в Ірані

Протести в Ірані спалахнули 22 жовтня після смерті студентки Махси Аміні, яка померла під час затримання поліцією за неналежне носіння хіджабу.

Правоохоронці не визнають вбивство дівчини, а стверджують, що її смерть пов'язана з проблемами з серцем.

У відповідь на вулиці іраїнських міст вийшли тисячі жінок. Протестувальниці відрізали собі волосся і спалювали хіджаби.

Іранська влада жорстоко придушує протести - аж до рейдів по школах і арештів школярок. Профспілка вчителів засудила дії силовиків і закликала міністра освіти піти у відставку.

Станом на 17 жовтня в країні в ході протестів загинули 215 осіб, у тому числі 27 дітей.

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