Протести спричинила смерть дівчини, яку затримали за неналежне носіння хіджабу.

В Ірані продовжують вирувати масштабні протести, що розгорілися після смерті затриманої за порушення правил носіння хіджабу курдської дівчини Махси Аміні. Протестувальники закликають покласти край правлінню Ісламської Республіки, що триває більше 40 років.

Про це повідомляють The Guardian и The New York Times.

Вісім ночей поспіль демонстранти виходили на вулиці великих міст Ірану. В п’ятницю, 23 вересня, протести охопили понад п’ ять десятків міст по всій країні.

Відео дня

Протести не припиняють попри те, що влада посилила репресії проти учасників акцій, які, за словами чиновників, нібито були організовані ворогами Ірану.

Сили оборони застосовують про них сльозогінний газ, кийки і кулі. Влада розіслала на мобільні телефони попередження про те, що будь-хто, хто бере участь у демонстраціях, буде покараний відповідно до законів шаріату.

На зараз відомо, що щонайменше 35 людей були вбиті під час протестів. Раніше офіційно повідомлялося про 17 загиблих, серед них 5 – співробітники служби безпеки.

Силовики також вдаються до масових арештів. Відомо про те, що заарештовано чимало активістів та принаймні 11 журналістів. Серед затриманих представників ЗМІ – Нілуфар Хамеді, репортер щоденної газети Shargh, який першим повідомив про смерть затриманої поліцією моралі Махси Аміні.

На відео, що потрапили в мережу, фіксували небачене – молоді жінки під час протестів знімали хіджаби, розмахували ними та спалюють їх, а чоловіки – підбадьорювали їх. Натовпи по всій країни скандували гасла проти Ісламської Республіки, яка керувала нацією протягом 43 років, а верховного лідера країни, аятоллу Алі Хаменеї називали "ганьбою нації".

Надходили повідомлення, що протестувальники захопили невелике місто Ошнавієх на північному заході Ірану після двох днів інтенсивного протистояння з місцевими силами безпеки. Значна частка населення міста (близько 40 тисяч осіб) – етнічні курди.

Журналіст Аммар Голі, іранський курд із Німеччини, повідомив, що мешканці міста встановили блокпости на під’їзді до єдиних двох доріг міста.

Також з’являлися повідомлення в соцмережах про нібито захоплення містянами місцевого складу зі зброєю. За словами Голі, армійський батальйон і підрозділ Корпусу вартових революції з найближчого міста, Орумія, були розгорнуті для придушення протестів і повернення Ошнавієх. Очікуються нові протистояння і жертви у спробах влади повернути контроль над містом.

Антиурядові протести в Ірані: що варто знати

Як відомо, у 1979 році в було проголошено Ісламську Республіку Іран. Того ж року було ухвалено нову конституцію країни, відтоді вища влада в країні належить духовенству, а цивільна політична влада – президентові, меджлісу і прем'єру. Нина мешканці вийшли на протести, аби достукатися до духовенства, яке керувало нацією протягом 43 років.

Згідно з іранським шаріатом (ісламським законом), введеним після революції 1979 року, жінки зобов'язані покривати волосся і носити довгий вільний одяг, щоб приховати свою фігуру. Порушникам правил загрожує громадський осуд, штрафи або арешт.

16 вересня стало відомо про смерть 22-річної курдської жінки Махси Аміні. Це сталося за три дні після того, як поліція моралі затримала її в іранській столиці за неналежне носіння хіджабу.

Аміні померла після того, як три дня провела в комі. Учасники протестів заявляють, що вона отримала удар по голові під час ув'язнення. Влада Ірану рішуче заперечує застосування до затриманої сили з боку правоохоронців. Міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді заявив, що Аміні не били, і це мовляв підтвердила судово-медична експертиза та слідство.

Її підозріла смерть вразила іранців і спричинила масштабні протести, які стали одним з найпомітніших викликів для іранського уряду за останні роки. Протестувальники закликають до повалення влади, а силовики розганяють масові протести за допомогою зброї.

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