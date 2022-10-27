Представники Білого дому поки не надали докази такої співпраці.

США бачать ознаки того, що Росія може консультувати Іран щодо придушення протестів у країні, присвячених 40 дням з дня смерті Махси Аміні.

Про це пише CNN з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо передових методів, опираючись на великий досвід Росії у придушенні демонстрацій. Докази того, що Іран допомагає Росії вести війну проти України, очевидні і загальнодоступні. А Іран і Росія стають тим ближчими, чим більше вони стають ізольованими. Наше послання Ірану дуже і дуже ясне: припиніть вбивати своїх людей і припиніть посилати зброю в Росію, щоб допомагати вбивати українців", - заявила вона під час брифінгу.

Відео дня

Водночас представники Білого дому поки не надали докази такої співпраці.

Протести в Ірані

Протести в Ірані спалахнули 22 жовтня після смерті студентки Махси Аміні, яка померла під час затримання поліцією за неналежне носіння хіджабу.

Правоохоронці не визнають вбивство дівчини, а стверджують, що її смерть пов'язана з проблемами з серцем.

У відповідь на вулиці іраїнських міст вийшли тисячі жінок. Протестувальниці відрізали собі волосся і спалювали хіджаби.

Іранська влада жорстоко придушує протести - аж до рейдів по школах і арештів школярок. Профспілка вчителів засудила дії силовиків і закликала міністра освіти піти у відставку.

Станом на 17 жовтня в країні в ході протестів загинули 215 осіб, у тому числі 27 дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: