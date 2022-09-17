Протестувальники скандували "Смерть диктатору".

22-річна Махси Аміні померла після того, як її затримала іранська поліція моралі, що стежить за дотриманням правил носіння хіджабу.

Про це повідомляє Reuters.

У соцмережах періодично з'являються відео, що демонструють випадки жорстоких дій підрозділів поліції моралі щодо жінок, які зняли хіджаб.

Відео дня

Напередодні стало відомо, що після затримання загинула 22-річна Махси Аміні, затримана поліцією за порушення правил носіння хіджабу.

На відео, показаних державним телебаченням, видно, що Аміні впала в поліцейській дільниці після того, як встала зі свого місця, щоб поговорити з чиновником. Поліція заявила, що у Аміні стався серцевий напад, але родичі заперечують, що у неї було якесь захворювання серця. У соцмережах з'явилися твердження, що Аміні, ймовірно, була побита. Поліція це заперечує.

"З моменту її переведення в автомобіль, а також на місці (на станції) з нею не було фізичного контакту", – йдеться в заяві поліції.

Після інциденту в країні спалахнули протести. З'являлися ролики, на яких протестувальники скандували "Смерть диктатору (Алі Хаменеї)" на площі в Тегерані біля лікарні, де була Аміні.

Кілька видатних діячів спорту і мистецтва опублікували в соціальних мережах критичні коментарі про смерть Аміні. Верховного лідера аятолу Алі Хаменеї просили висловитися з цього приводу, оскільки в 2020 році він засудив вбивство Джорджа Флойда американською поліцією.

Спеціальний посланник США щодо Ірану Роберт Маллі заявив, що "смерть Махси Аміні після травм, отриманих під час утримання під вартою через "неправильний" хіджаб, жахлива...".

"Винні в її смерті мають бути притягнуті до відповідальності", – написав він.

За даними NetBlocks, влада, як і під час минулих протестів, обмежила доступ в Інтернет в Тегерані, щоб протестувальники не могли публікувати відео в соціальних мережах.

Зазначимо, згідно з іранським шаріатом (ісламським законом), введеним після революції 1979 року, жінки зобов'язані покривати волосся і носити довгий вільний одяг, щоб приховати свою фігуру. Порушникам загрожує громадський осуд, штрафи або арешт.

Останні кілька місяців іранські правозахисники закликали жінок публічно зняти чадру – легке покривало, яке надівається при виході з дому і закриває фігуру жінки з голови до ніг. Цей жест може призвести до їхнього арешту за порушення ісламського дрес-коду.

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