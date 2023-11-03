Раніше Байден обіцяв накласти на цей документ вето.

Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю. Йдеться про підтримку на суму 14,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що в цьому проекті немає згадок про Україну, попри прохання Байдена обʼєднати допомогу Ізраїлю та нашій державі.

Під час голосування у Палаті представників Конгресу США проект підтримали 226 членів палати. Голоси проти віддали 196 осіб.

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Демократи закликали обʼєднати допомогу Ізраїлю та Україні. Зазначається, що у Сенаті є двопартійна підтримка допомоги Ізраїлю та подальшої підтримки України, проте в Палаті представників багато республіканців виступають проти такого кроку, що породжує розбіжності між двома палатами Конгресу.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що Сенат "не розглядатиме цю глибоко помилкову пропозицію республіканської Палати представників".

"Натомість ми працюватимемо разом над нашим двопартійним пакетом екстреної допомоги, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, конкуренцію з урядом Китаю та гуманітарну допомогу Газі", – наголосив він.

Зазначимо, що раніше Байден обіцяв накласти вето на цей законопроект у разі його ухвалення.

Допомога Ізраїлю та Україні від США

20 жовтня 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена запросила у Конгресу виділити 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим іноземним державам, зокрема Тайваню. Примітно, що левова частина цихх коштів, а саме 61,4 мільярда доларів, мала піти саме на підтримку України.

Водночас республіканці в Палаті представників запропонували виділити 14,3 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю і сплатити це за рахунок скорочення бюджету податкової служби, при цьому виключивши Україну. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер назвав таку ідею "вкрай неадекватною".

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