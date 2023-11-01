Лідер США заблокує пропозицію Республіканської партії щодо передачі 14,3 мільярда доларів Ізраїлю.

Президент Байден накладе "вето" на масштабний пакет допомоги Ізраїлю, який Республіканська партія запропонувала в понеділок 30 жовтня.

Йдеться про суму в 14,3 мільярда доларів, якими США могли підтримати ЦАХАЛ у боротьби проти палестинських терористів за рахунок скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів (IRS). Білий дім розкритикував відповідну пропозицію республіканців у вівторок 31 жовтня, пише The Hill.

Як зазначає бюджетне бюро США, згаданий пакет допомоги "вносить партійність у підтримку Ізраїлю". В ньому не передбачається гуманітарна допомога населенню Гази, Україні або ж союзникам США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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"Цей законопроект шкідливий для Ізраїлю, для Близькосхідного регіону і для нашої власної національної безпеки", - заявило Адміністративно-бюджетного управління США.

Зі свого боку Адміністрація Байдена каже, що пропозиція Республіканської партії порушує принцип "двопартійності", за яким послідовно працював Конгрес США вже багато років. Скорочення фінансування тієї чи іншої структури - це частина надзвичайного пакету заходів з національної безпеки США. "Відокремлення допомоги Ізраїлю у сфері безпеки від інших пріоритетів у додатковому пакеті з національної безпеки матиме глобальні наслідки", - кажуть там.

Водночас бюджетне бюро США акцентувало, що Білий дім продовжить працювати з Конгресом, щоб дійти згоди у цьому питання та реалізувати додатковий запит на допомогу Ізраїлю. Саме Адміністрація Байдена ініціювала відповідну потребу на початку жовтня 2023 року, коли ХАМАС напав на Ізраїль (7 жовтня).

Однак Адміністрація президента США не має намір забирати кошти на допомогу за рахунок скорочення фінансування IRS.

Республіканська партія у понеділок запропонувала скоротити фінансування IRS - обмежити норму, яка є частиною закону про зниження інфляції - масштабного податкового, медичного та кліматичного законопроектом, який був підписаний минулого року і став одним із політичних досягнень Байдена за час його президентської каденції, підкреслює The Hill.

Білий дім може об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю

На початку жовтня The Washington Post повідомляв про намір Білого дому звернутися до Конгресу США щодо виділення додаткової військової допомоги Ізраїлю. Тоді ЗМІ вказували, що у Байдена розглядають можливість виділити гроші Україні та Ізраїлю одночасно, як один пакет допомоги. Існує думка, що таким чином буде більший шанс, що Конгрес погодиться ухвалити цей запит.

Також в Білому дому вважають, що такий крок дозволив би "закрити роти" ультраправим конгресменам, які блокують збільшення допомоги України, але водночас не проти виділити кошти Ізраїлю.

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