Раніше подібні "гібридні" напади на американську авіацію почала системно здійснювати Росія.

Китай стає усе агресивнішим у своєму регіоні. У суботу китайський винищувач скинув свої теплові пастки на військовий гелікоптер ВМС Австралії, який патрулював акваторію Жовтого моря. Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, гелікоптер MH60R Seahawk здійснював звичайний політ у Жовтому морі в рамках операції із забезпечення виконання санкцій ООН проти Північної Кореї. Під час цього польоту реактивний літак ВПС Китаю J-10 скинув на нього теплові пастки, якими зазвичай захищаються від ракет із тепловим наведенням. І хоча, як стверджується, пастки було скинуто по курсу польоту гелікоптера на дальності 300 метрів, дії китайського пілота в Австралії назвали вкрай небезпечними, адже інцидент міг призвести до падіння гелікоптера.

Як зазначає Reuters, це другий подібний інцидент за шість місяців, який зіпсував процес зближення між двома країнами після років напружених відносин і торгових суперечок. В листопаді китайське військово-морське судно поранило кількох австралійських водолазів у японських водах за допомогою гідролокатора. Китай заперечував використання свого гідролокатора, однак Австралія відхилила це пояснення.

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Аналітики видання Defense Express звернули увагу, що дії китайського винищувача максимально повторюють дії російських пілотів, які скидали теплові пастки перед американським БПЛА MQ-9 Reaper у повітряному просторі Сирії. А у березні минулого року над нейтральними водами Чорного моря російський винищувач навіть протаранив аналогічний дрон, намагаючись залити його паливом з баків: в результаті безпілотник впав в море.

"Обидва випадки не призвели до відповідної реакції з боку США, що стало "зеленим світлом" вже для Китаю, який пішов далі та здійснив скидання пасток вже не перед БПЛА, а перед пілотованим вертольотом. Але навряд і у цьому випадку буде відповідна реакція", – наголошують аналітики.

Як росіяни "гібридно" атакують американську авіацію

Як писав УНІАН, у березні минулого року російський винищувач Су-27 здійснив зіткнення із важким американським дроном MQ-9 Reaper, який здійснював розвідувальний політу над міжнародними водами Чорного моря. Опубліковані кадри, зняті самим дроном, свідчать, що перед зіткненням російський літак скидав паливо поруч з безпілотником, ймовірно, намагаючись залити ним аппарат. Один такий маневр закінчився зіткненням.

В результаті зіткнення дрон упав в море. Окрім публічного "занепокоєння" і припинення польотів американських дронів в цьому районі жодної іншої реакції США за цим не послідувало. Пізніше міністр оборони РФ нагородив пілота, який збив безпілотник.

Разом з тим російська авіація в Сирії почала вкрай агресивно поводитися, імітуючи атаки на американські літаки і військові бази. Зокрема росіяни постійно намагаються спровокувати американських пілотів на повітряний бій.

А в липні минулого року російський винищувач скинув теплові пастки на дрон MQ-9 Reaper у повітряному просторі Сирії, пошкодивши гвинти безпілотника.

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