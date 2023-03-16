Американські військові прокоментували відео повітряного інциденту над Чорним морем.

Опубліковані кадри зіткнення російського винищувача з американським безпілотником над Чорним морем доводять факт самого інциденту, але не доводять, що російський пілот мав на меті таранити дрон-розвідник. Про це в коментарі CNN заявив високопоставлений американський чиновник.

"Не знаю", - сказав чиновник, відповідаючи на питання, чи дійсно російський пілот збирався пошкодити пропелер американського безпілотника.

Однак, на думку чиновника, опубліковане відео показує, що російські пілоти дійсно здійснювали "агресивні польоти" і демонстрували "нерозсудливість", перебуваючи в повітрі поруч з американським безпілотним апаратом.

Відео дня

Інцидент над Чорним морем 14 березня

У вівторок, 14 березня, американська влада заявила, що під час розвідувального польоту безпілотника MQ-9 Reaper над міжнародними водами Чорного моря до нього наблизився російський винищувач Су-27 і скоїв зіткнення. Через пошкодження гвинта безпілотник втратив стійкість і американський оператор затопив апарат в морі.

Американська влада зазначила, що перед зіткненням російські винищувач здійснював небезпечні маневри. Перед тим, як сталося зіткнення, російський літак скидав паливо поруч з безпілотником, ймовірно, намагаючись залити ним аппарат. Відповідні кадри, зняті під час інциденту, сьогодні опублікували американські військові.

У Росії очікувано відкидають, що навмисно атакували американський апарат, і заявляють, що збираються дістати його з дна моря. Але за даними американської розвідки, Кремль схвалив напад на безпілотник.

Вас також можуть зацікавити новини: