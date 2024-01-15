В Лондоні тішаться, що угода з Україною зокрема дасть змогу розвинути галузь виробництва дронів у самій Британії.

Підписана угода про співпрацю в царині безпеки між Україною та Великою Британією – це "початок 100-річного альянсу". Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс у своєму виступі, присвяченому військовим викликам найближчого часу.

"2024 рік має стати переломним. Для України це буде рік, коли може вирішитися доля нації", — заявив він.

Шаппс розповів про програму підготовки українських військових на британській території, до якої залучено ще десяток країн. За його словами, загалом від початку російської агресії у 2014 році Британія допомогла підготувати понад 60 тисяч українських військовослужбовців.

Відео дня

Він також нагадав про морську коаліцію з Норвегією, яка спрямована на підтримку морських потреб України. Від початку створення коаліції в грудні 2023 року до неї вже приєдналися понад 20 країн-партнерів.

Говорячи про підписану у Києві угоду, Шаппс зауважив, що вона передбачає надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, з яких 200 мільйонів витратять на дрони.

"Тепер ми станемо найбільшим постачальником безпілотників, які будуть вироблятися тут, у Великій Британії, в тандемі з міжнародними партнерами, що допоможе посилити наші можливості безпілотних літальних апаратів і в нас удома", — заявив міністр.

Шаппс наголосив, що підписана з Україною угода — це "набагато більше", ніж просто гроші. За його словами, документ формалізує британську підтримку України за всім напрямками — від обміну розвідданими до військової підготовки.

Українсько-британська військова угода

Як писав УНІАН, у п’ятницю, 12 січня, президент Володимир Зеленський та прем’єр міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали у Києві стратегічну угоду про військову співпрацю. Одним з головних пунктів угоди є юридичне зобов’язання Лондона постачати Україні необхідну їй зброю і зараз, і в разі нового нападу Росії в майбутньому.

Як пояснив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, ця угода фактично створює військовий союз Києва і Лондона, який існуватиме доти, доки Україна не стане повноправним членом НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: