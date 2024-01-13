Угода діятиме до тих пір, поки Україна не вступить до НАТО.

Підписана вчора в Києві угода про співробітництво у сфері безпеки з Великобританією є формою військового союзництва на той час, поки Україна не вступить до НАТО. Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі каналу "Ходорковський LIVE".

"Це формат союзницьких, максимально близьких відносин, в рамках яких Великобританія гарантує Україні прямі військові та фінансові інвестиції, юридично фіксує поставки військової допомоги, яка буде йти на військове виробництво, на стабілізацію макрофінансової ситуації в Україні. Крім того, Британія регламентує постачання конкретних інструментів для ведення війни, в даному випадку ми говоримо про далекобійні ракети, регламентує постачання розвідінформації", – пояснив Подоляк.

За словами радника очільника ОП, все це в цілому виглядає як "союзницький пакет", і Україна сподівається, що аналогічні чіткі двосторонні угоди будуть підписані і з іншими країнами, які приєдналися до формальної декларації про гарантії Україні, прийнятої за підсумками липневого саміту НАТО.

Подоляк підкреслив, що в підписаній з Британією угоді немає пунктів, що передбачають перекидання в Україну британського військового контингенту.

Угода про безпеку з Великобританією

Як писав УНІАН, 12 січня в Києві з візитом побував прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Головним пунктом програми візиту стало підписання безпекової угоди між Україною та Великою Британією.

У цій угоді прописано низку пунктів, що регламентують військове і невійськове співробітництво між Києвом і Лондоном. Зокрема документ передбачає, що Велика Британія зобов'язується допомагати Україні поставками зброї і в межах поточної війни, і після неї. Також, у разі нового нападу Росії на Україну в майбутньому, Великобританія зобов'язується "швидко і невідкладно" надати Києву сучасну зброю для відбиття агресії на суші, в морі і повітрі.

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