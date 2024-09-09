Це підтвердили фахівці збройних сил країни.

Російський безпілотник, який впав на території Латвії, ідентифікували як "Шахед", оснащений вибухівкою. Про це на прес-конференції повідомило керівництво Національних збройних сил країни, пише la.lv.

Після падіння дрона латвійські фахівці деактивували його, наразі триває його поглиблене вивчення. Після аналізу також можна буде з'ясувати, чи використовувалися західні деталі для створення безпілотника.

За словами військових, отримана на даний момент інформація вказує на те, що прибуття безпілотника до Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни і що ціллю безпілотника не була Латвія. Протягом усього інциденту Сили оборони країни стежили за ситуацією у співпраці з партнерами по НАТО.

Відео дня

Міністр оборони Андріс Спрудс заявив на прес-конференції, що безпілотник був націлений на Україну, тому можна вважати, що він був націлений на демократичне і вільне суспільство.

Інцидент з російським безпілотником в Латвії

Раніше повідомлялося, що російський військовий безпілотник прилетів до Латвії з Білорусі в суботу, а потім розбився в районі містечка Резекне. Це вже далеко не перший випадок, коли російські "Шахеди", які атакують Україну, раптово змінюють курс і летять в Білорусь із досі не зовсім зрозумілої причини. Можливими поясненнями є робота українських систем РЕБ, або використання росіянами неякісних компонентів в системах навігації дронів.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що поява "Шахедів" в небі країн НАТО є прямим результатом бездіяльності західних союзників. Він наголосив, що інциденти, немислимі ще 3 роки тому, зараз розглядаються як рутина.

Вас також можуть зацікавити новини: