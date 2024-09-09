Дипломат запевнив, що Литва буде підтримувати рішучу відповідь союзників.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що бездіяльність союзників призвела до падіння російських безпілотників на території країн-членів НАТО. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Інциденти, немислимі ще 3 роки тому, зараз розглядаються як рутина. Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність", - наголосив Ландсбергіс.

За його словами, Литва буде підтримувати рішучу відповідь партнерів.

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Падіння російських безпілотників на території країн НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на території Латвії впав російський військовий безпілотник. Зокрема уламки було виявлено в суботу в Резекненському районі.

"Наразі відповідальні служби, зокрема поліція, продовжують розслідування обставин події. Однак у Міноборони вказують, що, за попередніми даними, це російський безпілотник військового значення", - розповіли місцеві ЗМІ.

Також стало відомо, що Румунія піднімала літаки F-16 під час повітряної атаки РФ на Україну. Пізніше журналісти повідомили, що група російських ударних безпілотників "Шахед" порушила повітряний простір країни.

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