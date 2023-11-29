Вибори у США мають відбутися в листопаді 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів у США, які мають відбутися в листопаді 2024 року.

Як пише Reuters, таку заяву на умовах анонімності зробив на брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО високопоставлений чиновник Державного департаменту США. Ці слова пролунали на тлі побоювань, про те, що підтримка України з боку Заходу може змінитися в разі потенційного обрання президентом США Дональда Трампа.

Американський посадовець зазначив, що мирна угода між Україною та РФ у наступному році малоймовірна.

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"Я очікую, що Путін не піде на мир або конструктивний мир до того, як побачить результат наших виборів", – заявив він.

Коли йому поставили уточнююче запитання про те, чи висловлював він особисту думку, чи позицію уряду США, посадовець Держдепу додав, що це "широко поширена думка". За його словами, у цьому контексті всі союзники по НАТО висловили на зустрічі рішучу підтримку Україні.

Війна в Україні: прогнози

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прогнозує, що Росія посилить атаки по обʼєктах інфраструктури України. У цьому звʼязку він наголосив на важливості того, щоб країни-члени Альянсу і надалі підтримували Київ.

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв заявив, що скорочення допомоги Україні значно підірве обороноздатність армії, тоді як Росія продовжує виробляти озброєння для ведення війни. Він зауважив, що технології завжди мають перевагу, тому західна допомога надзвичайно важлива.

Якщо ж Росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України, вважає Наєв.

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