РадникБайдена заявив, що у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні".

Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Радник президента США з безпеки Джон Файнер заявив, що американська влада "нічого не виключає", повідомляє MSNBC.

"Ми дуже ретельно це обговоримо [з союзниками]", – зазначив він

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За словами Файнера, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні", і військова допомога Силам оборони надається "відповідно до їхніх потреб з фазами боротьби українців".

Раніше передання F-16 Повітряним силам прокоментували й у Міноборони США, наголосивши, що "ми точно нічого не збираємося знімати з повістки".

Надання Україні винищувачів

Як пише Politico, українська влада слідом за поставками бойових танків вимагає поставки і західних винищувачів, і може їх отримати, розраховуючи в цьому питанні на підтримку країн Балтії.

Водночас влада Словаччини заявила, що готова обговорювати поставки винищувачів МіГ-29 в Україну. Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що вже відомо, який тип літаків отримає Україна, і які терміни підготовки особового складу.

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