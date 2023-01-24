На початку січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що тема надання Україні літаків зрушила з мертвої точки.

Уже фактично відомо, який тип літаків отримає Україна від міжнародних партнерів та якими є терміни підготовки особового складу.

Як заявив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону, авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного, питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України та керівництво Міністерства оборони.

"Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення Росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії", - наголосив він.

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Водночас спікер з міркувань безпеки не повідомив, про який саме тип літаків йдеться.

"Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтися. Саме тому цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури – тут теж Міністерство інфраструктури буде долучатися для того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових аеродромів для прийому такої техніки. З усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що тема надання Україні літаків зрушила з мертвої точки, українська сторона донесла до партнерів, що в цьому році нашій державі необхідно отримати всі необхідні для перемоги типи зброї.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що в західних країнах "все змінюється" в питанні поставок озброєння українській армії. У майбутньому Україна отримає винищувачі F-15 або F-16.

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16.

Раніше полковник запасу ЗСУ пояснив, чому Вашингтон зволікає з відправленням винищувачів F-16 до України.

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